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Cuma Öztürk 82 yaşında

Cuma Öztürk 82 yaşında
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Alkayaoğlu Mahallesinden Hasan ve Esme Öztürk ailesinin oğlu, Dal Osman namı ile anılan Osman Yüksel'in damadı, Cuma Öztürk, Nazmiye Işık, Ülbiye Aslan, Döndü Işık, Yeter Erdoğan, Esma Ekinci, Songül Işık, Filiz Işık ve Cuma Öztürk kardeşlerin babası, Abdullah Işık, Recep Aslan, Mehmet Işık, Ali Erdoğan, Yunus Ekinci, Hamit Işık, Selahattin Kaya ve Kasım Işık bacanakların kayınbabası, Cuma Öztürk 12 Şubat 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'i Esentepe ilkokulu arkasında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 553 452 09 46 oğlu Cuma

0 539 749 74 25 torunu İbrahim 


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Yaşında82ÖztürkCuma
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