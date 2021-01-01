Aslen Çatova (Maraba) mahallesinden olup Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Yusuf Özer ve Münevver Özer ailesinin oğlu, merhum Mükremin Özer ile Yakup Özer, Servet Özcan ve Suna Özer kardeşlerin kardeşi, merhum Şehit Yarbay Hilmi Özer ile Rahmi Özer, Hasan Özer ve Leyla Akkaya kardeşlerin babası, Fadime Özer'in eşi, Cuma Özer muzdarip bulunduğu kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Ocak 2021 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Gariplik Camisinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 533 548 12 86 oğlu Rahmi Özer

0 505 651 82 70 oğlu Hasan Özer

0 554 590 50 54 kardeşi Yakup Özer

Cuma Özer 71 yaşında