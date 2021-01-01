banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Cuma Özer 71 yaşında

Cuma Özer 71 yaşında
banner43
 Cuma Özer 71 yaşında 
Aslen Çatova (Maraba) mahallesinden olup Battalgazi mahallesinde ikamet eden merhum Yusuf Özer ve Münevver Özer ailesinin oğlu, merhum Mükremin Özer ile Yakup Özer, Servet Özcan ve Suna Özer kardeşlerin kardeşi, merhum Şehit Yarbay Hilmi Özer ile Rahmi Özer, Hasan Özer ve Leyla Akkaya kardeşlerin babası, Fadime Özer'in eşi, Cuma Özer muzdarip bulunduğu kanser hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir. 
Cenazesi 2 Ocak 2021 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Gariplik Camisinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir. 
Taziye için telefonlar:
0 533 548 12 86 oğlu Rahmi Özer
0 505 651 82 70 oğlu Hasan Özer
0 554 590 50 54 kardeşi Yakup Özer

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.