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Cuma NERGİZ 93 yaşında

Cuma NERGİZ 93 yaşında

Cuma NERGİZ 93 yaşında

Aslen Söğütlü(Ambarcık) mahallesinden Merhum Mehmet ve Fatma Nergiz’in oğlu; Ayşe Nergiz’in eşi, merhum Fehmi, Recep, Tahsin, Ahmet, Nihat, Ferhat, Rıfat ve Neziha, Münevver kardeşlerin babası Mehmet Ceren ve Ali Pıcak bacanakların kayınbabası, merhum Mehmet ve Cafer Nergiz'in kardeşi  Cuma Nergiz vefat etmiştir.

Cenazesi 16 Ocak 2020 Perşembe Öğle namazına müteakip Söğütlü Yeni mahalle caminden söğütlü mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye Telefon:

0543 443 87 40 oğlu Rıfat Nergiz
0534 640 29 17 oğlu Ferhat Nergiz
0543 376 01 70 oğlu Nihat Nergiz

 


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HÜSEYİN ÖNAT 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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HACI KABA 12 saat önce

Allah Rahmet Eylesin...Mekanı Cennet Olsun Cuma Dayı'nın...

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