Cuma Nergiz 66 yaşında
Cuma Nergiz 66 yaşında
24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:57
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Hakkın rahmetine kavuşan büyüğümüz; yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Yeri nur mekânı cennet olsun. Başınız sağolsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin Rabbim rahmetiyle muamele etsin
Çok kıymetli daymıza Allah.tan rahmet diliyorum cok deger verdigim mekani cennet olsun ailesine sabir diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rahmetli cok iyi insandı Allahim ailesine sabir versin