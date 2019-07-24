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Cuma Nergiz 66 yaşında

Cuma Nergiz 66 yaşında

Cuma Nergiz 66 yaşında
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        Söğütlü Mahallesinden merhum Mehmet ve Güllü Nergiz’in oğlu, Ali, İbrahim, Necati,  Mehmet, Fatma, Suna, Gülümser ve Banu kardeşlerin ağabeyi, Emrah, Erhan, İclal, Güllü, Nihal,Hilal, Zehra kardeşlerin babası İhsan ve Murat Nergiz’in amcaları, Sami ve Selçuk Özgen’in dayısı, Cuma Nergiz vefat etmiştir. 
Cenazesi 25 Temmuz 2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Söğütlü Mahallesinde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i söğütlü mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için ;
Ali NERGİZ (kardeşi) 0505 485 8454
İbrahim NERGİZ (kardeşi) 0544 815 8137
Necati NERGİZ (kardeşi) 0535 272 2817

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ayse kaya 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun rahmetli cok iyi insandı Allahim ailesine sabir versin

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 ay önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Sedat SÖĞÜTLÜ 1 ay önce

Hakkın rahmetine kavuşan büyüğümüz; yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Yeri nur mekânı cennet olsun. Başınız sağolsun.

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Hüseyin önat 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Tahsin Kul 1 ay önce

Allah rahmet eylesin.

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mustafa yüce 1 ay önce

Allah rahmet eylesin Rabbim rahmetiyle muamele etsin

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Demet baykal 1 ay önce

Çok kıymetli daymıza Allah.tan rahmet diliyorum cok deger verdigim mekani cennet olsun ailesine sabir diliyorum

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Adem kanci 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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