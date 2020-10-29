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Cuma Nacar 78 yaşında

Cuma Nacar 78 yaşında
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İğde mahallesinden merhum Şırahbil Hafız namıyla anılan Hüseyin ve Emine Nacar ailesinin oğlu, Akif Kemal, Oğuzhan, Hasan, Oğuz, Orhan, Hakan ve Hüseyin İlhan kardeşlerin babası, Esat Kutupoğlu ve merhum Recep Marangoz'un kayınbiraderi, Cuma Nacar Mersinde vefat etmiştir.
Cenazesi Mersin Yenişehir Çiftlikköy mezarlığında saat 10:00'da cenaze namazı kılınarak defnedilecektir. 
Taziye için telefon
0 532 592 25 94: Oğlu Akif  


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Cuma Nacar 78 Yaşında
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