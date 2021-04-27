Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan Belediyesi’nin GES yatırımına devlet teşviki
Elbistan Belediyesi’nin GES yatırımına devlet...
Madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri
Madde madde 17 günlük tam...
3 yaban keçisi namlunun ucuna kondu
3 yaban keçisi namlunun ucuna...
Elbistan Fen Lisesi’nde emekler ve çalışmalar meyvelerini veriyor
Elbistan Fen Lisesi’nde emekler ve...
Gaziler Pınarı bölgeye can katacak
Gaziler Pınarı bölgeye can katacak
banner191
banner162

Cuma Murat 64 yaşında

Cuma Murat 64 yaşında

Cuma Murat 64 yaşında
banner167

Doğan Mahallesi’nden Paşa ve Döne Murat ailesinin oğlu; Önder Murat’ın babası; Nezir ve Mükrimin Murat ile Elif Şahin, Esme Arıkan, Iraz Kılınç ve Ülbiye Akdağ’ın kardeşleri; Teyfik Kılınç, Hacı Akdağ, merhum Mehmet Arıkan ve merhum Hasan Şahin’in kayınbiraderi; Lokman Söyler, Özgür Şahin, Özgür Karaçiftçi, Mikail Kılınç ve Mithat Yeter’in kayınbabası; Ali, Mahmut, Kasım, İbrahim ve Aburrezzak Yalçın kardeşlerin eniştesi emekli EÜAŞ personeli Cuma Murat vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Nisan Salı günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir.  Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi’nde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0545 592 4666 oğlu Önder

0546 939 1929 yeğeni İbrahim.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.