Cuma Murat 64 yaşında

Doğan Mahallesi’nden Paşa ve Döne Murat ailesinin oğlu; Önder Murat’ın babası; Nezir ve Mükrimin Murat ile Elif Şahin, Esme Arıkan, Iraz Kılınç ve Ülbiye Akdağ’ın kardeşleri; Teyfik Kılınç, Hacı Akdağ, merhum Mehmet Arıkan ve merhum Hasan Şahin’in kayınbiraderi; Lokman Söyler, Özgür Şahin, Özgür Karaçiftçi, Mikail Kılınç ve Mithat Yeter’in kayınbabası; Ali, Mahmut, Kasım, İbrahim ve Aburrezzak Yalçın kardeşlerin eniştesi emekli EÜAŞ personeli Cuma Murat vefat etmiştir. Cenazesi, 27 Nisan Salı günü Doğan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Esentepe Mahallesi’nde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0545 592 4666 oğlu Önder

0546 939 1929 yeğeni İbrahim.