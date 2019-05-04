Aslen Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden olup Bostan ve Ayşe Fatma Mertoğlu ailesinin oğlu, merhume Hüsne Mertoğlu’nun eşi, merhum Hanifi, Yusuf ve İlhami Mertoğlu ile Behiye Balık kardeşlerin babası, Musa Balık’ın kayınbabası, Mehmet Mertoğlu’nun kardeşi Cuma Mertoğlu, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Mayıs 2019 Pazar günü, öğle namazına müteakip Doğan Mahallesi camiinde kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0546 778 3327 oğlu İlhami

0537 412 8814 oğlu Yusuf.