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Cuma Mertoğlu 85 yaşında

Cuma Mertoğlu 85 yaşında

Cuma Mertoğlu 85 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden olup Bostan ve Ayşe Fatma Mertoğlu ailesinin oğlu, merhume Hüsne Mertoğlu’nun eşi, merhum Hanifi, Yusuf ve İlhami Mertoğlu ile Behiye Balık kardeşlerin babası, Musa Balık’ın kayınbabası, Mehmet Mertoğlu’nun kardeşi Cuma Mertoğlu, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 5 Mayıs 2019 Pazar günü, öğle namazına müteakip Doğan Mahallesi camiinde kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

 Taziye için telefonlar: 

0546 778 3327 oğlu İlhami

0537 412 8814 oğlu Yusuf.

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Said Kalkan / İstanbul 2 hafta önce

Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olur inşALLAH

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Adem kanci 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hamdi olgun 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Tolga tap osmaniye 2 hafta önce

Mekanı crnnet olsun rabbim geride kalanlara sabır versin

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Hacı Durdu CEHİZ 2 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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