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Cuma Kocaoğlu 77 yaşında,

Cuma Kocaoğlu 77 yaşında,
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Cuma Kocaoğlu 77 yaşında,

Büyükyapalak mahallesinden  İsmail ve Emiş Kocaoğlu ailesinin oğlu, Mahmut, Hüseyin, Ali, Hasan, Hüseyin ve Hanım kardeşlerin kardeşi, Ramazan, Murat, Sermet, Suna, Ayşe ve Zahide Kocaoğlu kardeşlerin babası, Mustafa Dokuyucu, Ali Dafdaf ve Ömer Pektaş'ın kayınbabası, Cuma Kocaoğlu vefat etmiştir.

Cenazesi 2 Haziran 2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Büyükyapalak mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Maden İş Sendikası karşısında kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar :

0 554 870 35 53 oğlu Ramazan

0 541 606 05 01 oğlu Murat

0 544 690 05 76 oğlu Sermet

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Cuma Kocaoğlu 77 Yaşında
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