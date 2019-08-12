banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cuma Kılınç 105 yaşında

Cuma Kılınç 105 yaşında

Cuma Kılınç 105 yaşında
banner145
banner143

Ekinözü ilçesi Aşağı orta ören Mahallesinden emekli Adliye personeli Mehmet Kılınç, Cezaevi personeli Nabi Kılınç, devlet hastanesi personeli Senem Yırtan , Lütfiye, Cemile, Songül ve Hüsnügül kardeşlerin babası, Cuma Kılınç 12 agustos 2019 pazartesi günü vefat etmiştir. Cenazesi ikindi namazına mutakip aşağı orta ören Mahallesinden cenaze namazı kılınacak aile mezarlığına defnedilecektir. 
Kuran-ı kerimi Cumhuriyet Mahallesi Saraykent girişi eski kent pide fırını arkasında oğlu Mehmet Kılınç'ın evinde okunacaktir.
Taziye için telefonlar 
0505 913 16 34 oğlu Nabi Kılınç 
0546 241 45 50 oğlu Mehmet Kılınç

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Y%C4%B1lmaz+kalkan 2 hafta önce

Allah+rahmet+eylesin+mekan%C4%B1+cennet+olsun+in%C5%9Faallah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dikerim. Mekanı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sait Anteplioğlu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kanci 7 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murtaza AKKUŞ 1 gün önce

Allah Rahmet Eylesin MANİSA

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116