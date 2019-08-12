Cuma Kılınç 105 yaşında
Cuma Kılınç 105 yaşında
12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dikerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah Rahmet Eylesin MANİSA
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