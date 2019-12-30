Mıstık Mehmed’in oğlu; Necati, Selahattin,Tuncay, Peri, Dönüş, Zeynep, Reyhan, Suzan, Fadime kardeşlerin babası , Sanayi eşraflarında Saim Kaya’nın amcası Mıstık Cuma namı ile Cuma Kaya vefat etmiştir. 31 Aralık 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip söğütlü yeni caminde kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
Cuma Kaya (Mıstık Cuma )
Cuma Kaya (Mıstık Cuma )
30 Aralık 2019 Pazartesi 17:05
Mıstık Mehmed’in oğlu; Necati, Selahattin,Tuncay, Peri, Dönüş, Zeynep, Reyhan, Suzan, Fadime kardeşlerin babası , Sanayi eşraflarında Saim Kaya’nın amcası Mıstık Cuma namı ile Cuma Kaya vefat etmiştir. 31 Aralık 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip söğütlü yeni caminde kılınarak defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.
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