Cuma Karataş 51 yaşında,

Evcihüyük mahallesinden Yusuf ve Gülistan Karataş ailesinin oğlu, Alican Öztürk'ün damadı, Hamit Karataş Yusuf Karataş, Emine Dirier ve Fatoş Karataş'ın abisi, Kübra, Büşra, Beyza ve Ebrar Karataş kardeşlerin babası, Nazlı Karataş'ın eşi, uzun yıllar Elbistan'da Öğretmen ve İdareci olarak görev yapan Onikişubat Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu Müdürü Cuma Karataş kalp Krizi sonucu 29 Kasım 2020 Pazar günü vefat etmiştir.

Taziye için telefon :

0 505 548 14 44 kardeşi Yusuf Karataş