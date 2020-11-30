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Cuma Karataş 51 yaşında,

Cuma Karataş 51 yaşında,
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Evcihüyük mahallesinden Yusuf ve Gülistan Karataş ailesinin oğlu, Alican Öztürk'ün damadı, Hamit Karataş Yusuf Karataş, Emine Dirier ve Fatoş Karataş'ın abisi, Kübra, Büşra, Beyza ve Ebrar Karataş kardeşlerin babası, Nazlı Karataş'ın eşi, uzun yıllar Elbistan'da Öğretmen ve İdareci olarak görev yapan Onikişubat Şehit Yusuf Çavuş İlkokulu Müdürü Cuma Karataş kalp Krizi sonucu 29 Kasım 2020 Pazar günü vefat etmiştir. 

Taziye için telefon :

0 505 548 14 44 kardeşi Yusuf Karataş

 


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Anahtar Kelimeler:
Cuma Karataş 51 Yaşında
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HÜSEYİN ÖNAT 12 saat önce

RABBİM RAHMETİ İLE MUAMELE ETSİN İNŞALLAH. NUR İÇİNDE YATSIN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Yılmaz kalkan 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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DERVİŞ DOĞAN 12 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Adem Kancı 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Ali KOZAN 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun insAllah cok degeli bir insandi kendisi..

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M.korkmaz 12 saat önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm aile ve dostların başı sağolsun. Balıkesir

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H mehmet DOĞAN ANKARA 12 saat önce

Innalillah ve innaileyhi racium ALLAH rahmet eylesin karataş ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Mahmut Yılmaz 12 saat önce

Köylüm arkadaşım kardeşim değerli insana Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnş

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