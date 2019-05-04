Cuma Er (usta) 90 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nden olup, Mehmet, Sefer, Ayşe, Cemil, Ali, Karaelbistan eski belde belediye başkanı Miktat, Osman ve Cahit kardeşlerin babası, merhum İsmail ile Hasan Hüseyin Er kardeşlerin kardeşi Usta Cuma namıyla bilinen Cuma Er, 90 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi’nde büyük oğlu Mehmet Er’in evinde okunmaktadır.
0544 770 0839 oğlu Cahit
0544 413 8010 oğlu Osman
Allah rahmet eyledin