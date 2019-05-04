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Cuma Er (usta) 90 yaşında

Cuma Er (usta) 90 yaşında

Cuma Er (usta) 90 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi’nden olup, Mehmet, Sefer, Ayşe, Cemil, Ali, Karaelbistan eski belde belediye başkanı Miktat, Osman ve Cahit kardeşlerin babası, merhum İsmail ile Hasan Hüseyin Er kardeşlerin kardeşi Usta Cuma namıyla bilinen Cuma Er, 90 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan Mahallesi’nde büyük oğlu Mehmet Er’in evinde okunmaktadır.

 Taziye için telefonlar:

 0533 382 8117 oğlu Miktat

0544 770 0839 oğlu Cahit

0544 413 8010 oğlu Osman

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eyledin

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ALİ KAYIRAN 2 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN YAKINLARININ BAŞI SAĞOLSUN

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Durmuş kaplan 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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OSMAN ŞAHİN 2 hafta önce

Cuma Edeme Yüce Rabbimden af ve mağfiret,yakınlarına baş sağlığı ve sabrı cemil dilerim.Mekanı cennet olsun,kabri nurla dolsun.

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Yılmaz Kalkan 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

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Hüseyin önat 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekănı cennet olsun.

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