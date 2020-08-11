Cuma Elmas 75 yaşında

Akveren Köyünden Merhum Süleyman ve Hatice Elmas'ın Oğlu; Mehmet, Abdurrahman ve Güldeste kardeşlerin abisi. Nedim, Nami, Ahmet, Orhan, Cuma Hatice ve Hülya Elmas kardeşlerin babaları Reşit Kışlan’ın kayınbabası Cuma Elmas (Kara Cuma) vefat etmiştir.
Cenazesi 11. Ağustos 2020 Salı Günü Saat 11.00’ de Akveren köyünde cenaze namazı kılınarak defin edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi Hanesinde Okunmaktadır.
Taziye Tel:
0542 667 07 13 Oğlu Nedim
0546 556 82 46 Torunu Tuncay
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah