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Cuma Elmas 75 yaşında

Cuma Elmas 75 yaşında
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Akveren Köyünden Merhum Süleyman ve Hatice Elmas'ın Oğlu; Mehmet, Abdurrahman ve Güldeste kardeşlerin abisi. Nedim, Nami, Ahmet, Orhan, Cuma Hatice ve Hülya Elmas kardeşlerin babaları Reşit Kışlan’ın kayınbabası Cuma Elmas (Kara Cuma) vefat etmiştir.

Cenazesi 11. Ağustos 2020 Salı Günü Saat 11.00’ de Akveren köyünde cenaze namazı kılınarak defin edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi Hanesinde Okunmaktadır.

Taziye Tel:

0542 667 07 13 Oğlu Nedim

0546 556 82 46 Torunu Tuncay


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Yılmaz kalkan. 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Mehmet yalçın 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Mehmet yalçın 9 saat önce

Allah rahmet eyleskn mekanı.cennet olsun

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Çetin Saykın Almanya 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 9 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Abdullah VURAN 9 saat önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun inşAllah. Allah Ailesine Sabrı Cemil İhsan Eylesin İnşAllah.

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MURAT yalçın 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cuma emmi Ailesine sabır versin

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