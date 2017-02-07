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Cuma Duman 50 yaşında

Bahçelievler mahallesinden Durmuş Duman'ın oğlu,

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Cuma Duman 50 yaşında

Bahçelievler mahallesinden Durmuş Duman'ın oğlu, Muhittin Altıntop'un damadı, Hüseyin, Bayram, Haydar, Fatih ve Yasin Duman kardeşlerin kardeşi, Hatice Duman'ın eşi, Betül Duman'ın babası, Cuma Duman, 6 ay önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek 7 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Bahçelievler Mahallesi, Gürbüz Turak Caddesi, Mescidi Aksa Camii yanı kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 535 676 42 78 kayını Muhittin Altıntop,

0 535 338 83 64 kardeşi Bayram Duman.

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