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Cuma Ceran

Alemdar mahallesinden merhum Ahmet Ceran’ın oğlu

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Cuma Ceran

Alemdar mahallesinden merhum Ahmet Ceran’ın oğlu; Coşkun, Murat, Nazlı, Adem ve Ahmet kardeşlerin babası; Ömer, merhum Battal, Mehmet Ali, merhum Çetin, Fadime, Arife ve Hatice kardeşlerin ağabeyi, Cuma Ceran, 6 Aralık 2016 Salı günü vefat etmiştir.

            Cenazesi 6 aralık 2016 Salı günü ikindi namazına müteakiben Alemdar mahallesinde mahalle mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı kendi hanelerinde okunacaktır.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 hafta önce

MERHUM CUMA CERAN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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nusret arslan 2 hafta önce

Allah rahmet etsin

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mevlüt akın 2 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Eminçifliklimuğla 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin yakınlarının başı sağolsun

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MEHMET YAY 2 hafta önce

Mekanın cennet olsun coşkun ve murat abim başınız sağolsun

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Sait anteplioglu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesiön

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ekremspor 2 hafta önce

CENABI ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.

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Şeref ASLAN 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.Tüm akrabalarına başsağlığı diliyorum.

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