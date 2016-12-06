Alemdar mahallesinden merhum Ahmet Ceran’ın oğlu; Coşkun, Murat, Nazlı, Adem ve Ahmet kardeşlerin babası; Ömer, merhum Battal, Mehmet Ali, merhum Çetin, Fadime, Arife ve Hatice kardeşlerin ağabeyi, Cuma Ceran, 6 Aralık 2016 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 6 aralık 2016 Salı günü ikindi namazına müteakiben Alemdar mahallesinde mahalle mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı kendi hanelerinde okunacaktır.
MERHUM CUMA CERAN EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN