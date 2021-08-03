Cuma Ceran 78 yaşında

Doğan Mahallesi’nden merhum usta Mehmet ve Hüsne Ceran ailesinin oğlu, merhum Hacı Hasan, merhum Gıyan, Süleyman, Seyfi ve Hacı Ceran kardeşlerin kardeşi, Semra, merhum Ersan, Adem, Erhan, Orhan, Eray, Gani, Sevgi, Hüsne, Zahide ve Sibel kardeşlerin babası, maliyeden emekli Ali Bahçe’nin kayınbabası Cuma Ceran muzdarip olduğu hastalığa yenilerek vefat etmiştir. Cenazesi, 3 Ağustos Salı günü öğle namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0541 927 4210 oğlu Gani

0544 546 2091 oğlu Eray

0544 5505433 eniştesi Ali Bahçe