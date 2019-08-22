Aslen Beyyurdu mahallesinden Köpüören mezrasından olup Tepebaşı Mahallesinde ikamet eden Gıcıklar kabilesinden Kifayet Aydın’ın eşi, Sezgin, Muzaffer, Yüksel, Bedriye, Gönül, Turaç, Döndü, Fatma, Elif, Şenel Aydın kardeşlerin babaları, Bakkal Hamit, Osman, İsmet, Musa, merhum Hasan Aydın’ın amcaları,İlhan, Ramazan, Çetin Güler ve Mehmet Soydan’ın enişteleri Cuma Aydın vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakip Tepebaşı Mahallesi Yeni Camii’nden alınarak Tepebaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya