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Cuma Aydın

Cuma Aydın

Cuma Aydın
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Aslen Beyyurdu mahallesinden Köpüören mezrasından olup Tepebaşı Mahallesinde ikamet eden Gıcıklar kabilesinden Kifayet Aydın’ın eşi, Sezgin, Muzaffer, Yüksel, Bedriye, Gönül, Turaç, Döndü, Fatma, Elif, Şenel Aydın kardeşlerin babaları, Bakkal Hamit, Osman, İsmet, Musa, merhum Hasan Aydın’ın amcaları,İlhan, Ramazan, Çetin Güler ve Mehmet Soydan’ın enişteleri Cuma Aydın vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Tepebaşı Mahallesi Yeni Camii’nden alınarak Tepebaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Tepebaşı Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.


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Hacı Durdu CEHİZ 1 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Hacımehmet DOĞAN ANKARA 1 gün önce

inna lillâhi ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet mekani cennet olur inşAllah
eylesin ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Aa 1 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 24 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Sait Anteplioğlu 23 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Celal guler izmit 23 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun cuma amcanın kalanlarına baş sağlığı dilerim

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Duran Kaya 20 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim tahsiratını affetsin kederli ailesine başsağlığı dileriz

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Fatih Kozanoğlu 13 saat önce

Allahım rahmet eylesin.

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