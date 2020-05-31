Cuma Akbaş 80 yaşında

Akbayır (Til) mahallesinden Fahri,Ahmet,Mustafa,İsa,Süleyman, Kamil Akbaş ve Hatice Maden,Sultan Demirkıran ve Raife Kurt’un babaları Hasan,İsmail, Ramazan Akbaş ve Elif Sevin’ in kardeşi Cuma Akbaş 30 Mayıs 2020 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 31 Mayıs 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Kur’an-ı Akbayır Mahalle’sinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar.:
0 (536) 838 32 38 oğlu Süleyman Akbaş
0 (538) 547 69 63 oğlu Mustafa Akbaş
0 (530) 582 16 10 oğlu İsa Akbaş
0 (530) 344 30 56 oğlu Fahri Akbaş
0 (535) 884 71 79 oğlu Ahmet Akbaş
0 (544) 391 84 40 oğlu Kamil Akbaş
0 (541) 896 78 46 damadı Davut Maden