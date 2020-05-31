banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cuma Akbaş 80 yaşında

Cuma Akbaş 80 yaşında
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Akbayır (Til) mahallesinden Fahri,Ahmet,Mustafa,İsa,Süleyman, Kamil Akbaş ve Hatice Maden,Sultan Demirkıran ve Raife Kurt’un babaları Hasan,İsmail, Ramazan Akbaş ve Elif Sevin’ in kardeşi Cuma Akbaş 30 Mayıs 2020 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 31 Mayıs 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Kur’an-ı Akbayır Mahalle’sinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar.:
0 (536) 838 32 38 oğlu Süleyman Akbaş
0 (538) 547 69 63 oğlu Mustafa Akbaş
0 (530) 582 16 10 oğlu İsa Akbaş 
0 (530) 344 30 56 oğlu Fahri Akbaş
0 (535) 884 71 79 oğlu Ahmet Akbaş
0 (544) 391 84 40 oğlu Kamil Akbaş
0 (541) 896 78 46 damadı Davut Maden

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.