Coşkun Uçar 43 yaşında

Afşin ilçesi Alemdar mahallesinden Tatlıoğulları kasilesinden merhum Ayşe-Ahmet Uçar ailesinin oğlu, Sevgi uçar’ın eşi, Ayşe, Fadime ve Nisanur kardeşlerin babası, Cuma, Zekeriye, Mehmet, Necmettin, Ahmet, Fatih, Mükerrem ve Hatice Uçar kardeşlerin kardeşi, Osman Kul’un damadı uzun süredir yakalanmış olduğu kanser hastalığına yenik düşerek 12 ocak 2020 Pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi 13 ocak 2020 pazartesi günü Alemdar mahallesi merkez camiinde namazı kılınarak Alemdar asri mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerimi Alemdar mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır. Taziye için

Abisi Mehmet Uçar Tel:0532 707 25 49

0 542 743 61 06 ağabeyi Cuma Uçar