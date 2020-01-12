Afşin ilçesi Alemdar mahallesinden Tatlıoğulları kasilesinden merhum Ayşe-Ahmet Uçar ailesinin oğlu, Sevgi uçar’ın eşi, Ayşe, Fadime ve Nisanur kardeşlerin babası, Cuma, Zekeriye, Mehmet, Necmettin, Ahmet, Fatih, Mükerrem ve Hatice Uçar kardeşlerin kardeşi, Osman Kul’un damadı uzun süredir yakalanmış olduğu kanser hastalığına yenik düşerek 12 ocak 2020 Pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi 13 ocak 2020 pazartesi günü Alemdar mahallesi merkez camiinde namazı kılınarak Alemdar asri mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerimi Alemdar mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır. Taziye için
Abisi Mehmet Uçar Tel:0532 707 25 49
0 542 743 61 06 ağabeyi Cuma Uçar
Coşkun Uçar 43 yaşında
Coşkun Uçar 43 yaşında
12 Ocak 2020 Pazar 14:43
Afşin ilçesi Alemdar mahallesinden Tatlıoğulları kasilesinden merhum Ayşe-Ahmet Uçar ailesinin oğlu, Sevgi uçar’ın eşi, Ayşe, Fadime ve Nisanur kardeşlerin babası, Cuma, Zekeriye, Mehmet, Necmettin, Ahmet, Fatih, Mükerrem ve Hatice Uçar kardeşlerin kardeşi, Osman Kul’un damadı uzun süredir yakalanmış olduğu kanser hastalığına yenik düşerek 12 ocak 2020 Pazar günü vefat etmiştir. Cenazesi 13 ocak 2020 pazartesi günü Alemdar mahallesi merkez camiinde namazı kılınarak Alemdar asri mezarlığına defnedilecektir. Kuranı Kerimi Alemdar mahallesi kendi hanelerinde okunacaktır. Taziye için
ALLAHIM RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN BAŞINIZ SAĞOLSUN
Allahrahmet eylesin mekanı cennetolurinşAllah
Allahrahmet eylesin mekanı cennetolurinşAllah
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versin
Mekanı cennet olsun inş rabbim eşine yavrularına sabır versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun