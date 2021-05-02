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Cihal (Ayşe) Dumlupınar 72 yaşında

Cihal (Ayşe) Dumlupınar 72 yaşında
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Kızılcaoba Mahallesinden merhum Süleyman Gedik ve merhume Şerife’in kızı, Yılmaz Dumlupınar’ın eşi, Süleyman, Bülent, Ayhan, Nesrin Dumlupınar’ın anneleri, merhum Sönmez Dumlupınar’ın ve Cemil, Celal, Ali, Mehmet, Fadime ve Şenel Dumlupınar’ın yengeleri, Fatih Küpeli’nin ablası, Cihal (ayşe) Dumlupınar vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazından sonra Gariplik Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 542 611 96 11 eşi Yılmaz Dumlupınar,

0 532 684 92 94 oğlu Süleyman Dumlupınar,

0 542 685 11 48 oğlu Ayhan Dumlupınar,

0 533 620 31 40 oğlu Bülent Dumlupınar,

0 545 605 99 22 kardeşi Fatih Küpeli

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Anahtar Kelimeler:
Cihal (Ayşe) Dumlupınar 72 Yaşında
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DURMUŞ ALİ TÜRKMEN 7 saat önce

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.arkadaşım Ayhan nezdinde tüm aile bireylerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

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CEVDET HAMAMCI 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun

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Yavuz Yanık 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olur inşAllah sabırlar diliyorum.

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Ali Akarsu Istanbul 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Adnan durmaz marsilya 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah cümleten başınız sağ olsun

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DERVİŞ DOĞAN 6 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Ziya doğuc samsun 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Kemal Götürler 7 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı diliyorum

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