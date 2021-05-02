Cihal (Ayşe) Dumlupınar 72 yaşında

Kızılcaoba Mahallesinden merhum Süleyman Gedik ve merhume Şerife’in kızı, Yılmaz Dumlupınar’ın eşi, Süleyman, Bülent, Ayhan, Nesrin Dumlupınar’ın anneleri, merhum Sönmez Dumlupınar’ın ve Cemil, Celal, Ali, Mehmet, Fadime ve Şenel Dumlupınar’ın yengeleri, Fatih Küpeli’nin ablası, Cihal (ayşe) Dumlupınar vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazından sonra Gariplik Camii’nde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 542 611 96 11 eşi Yılmaz Dumlupınar,
0 532 684 92 94 oğlu Süleyman Dumlupınar,
0 542 685 11 48 oğlu Ayhan Dumlupınar,
0 533 620 31 40 oğlu Bülent Dumlupınar,
0 545 605 99 22 kardeşi Fatih Küpeli
Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.arkadaşım Ayhan nezdinde tüm aile bireylerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.