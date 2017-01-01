Cezmi Erginöz 47 yaşında

Hocazade Kabilesinden merhum Av. Noter Nurettin ve merhume Pelver Erginöz ailesinin oğlu, Can, Cem, Civan, Cihan ve merhum Canan kardeşlerin kardeşleri, Fatoş Erginöz'ün eşi, Cansu ve Canan kardeşlerin babası, Seyid Ahmet Güngör ve Mustafa Erginöz'ün yeğeni. Salim ve Fikret Erginöz'ün amcaoğlu Cezmi Erginöz, 31 Aralık 2016 günü vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Ocak 2017 Pazar günü Mersin Muğdat Camisinde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında,

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Mersin’de kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar;

Kardeşi Can Erginöz: 0533 021 5980

Kardeşi Cem Erginöz: 0538 482 9038