Ceyhun Taş 23 yaşında,

Ekinözü Kürtül mahallesinden olup Soysallı mahallesinde oturan Cuma ve Emine Taş ailesinin oğlu; Ergün, Elektronikçi İmdat, Ellez, Bestami, Ayşe, Şeriban ve Şükriye Taş kardeşlerin kardeşi, Durmuş Ali Taş, Şükrü Taş ve merhum Mustafa Taş'ın yeğeni Ceyhun Taş, Suriye'nin Abyad bölgesinde operasyon esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu Şehit olmuştur.
Cenazesi 09 Şubat 2020 Pazar günü öğle namazına müteakip Elbistan Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi Hocazade Camii ilerisinde kendi hanesinde okunacaktır.