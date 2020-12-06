Cevdet Sungur 54 yaşında

Çatova (Maraba) mahallesi Sungurlar kabilesinden merhum Ali ve Fatma Sungur ailesinin ve Kışla mahallesinden merhum Yakup ve Fatma Göçer ailesinin torunu, Karali Hasan namı ile anılan merhum Hasan Hüseyin ve merhume Hanım (Topal Hanım) Sungur ailesinin oğlu, merhum Durdu (Pat Durdu), Ahmet, Hacı (Kır Hacı) Ali Sungur, Emine Kılıç, Dönüş Karaoğlan kardeşlerin kardeşi, Kışla mahallesi Kayalar kabilesinden Kenan ve Dilber Kaya ailesinin damadı, Ahmet ve Bekir Kaya’nın eniştesi, Ravda Sungur’un eşi, Faruk, Gül, Burak ve Merve Sungur kardeşlerin babaları, Cevdet Sungur 6 Aralık 2020 Pazar günü kansere yenik düşerek vefat etmiştir.

Taziye için telefonlar:

0 542 565 74 90 oğlu Burak,

0 542 762 79 18 ağabeyi Ali.