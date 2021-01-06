banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Çetin Gözükara 51 yaşında

Çetin Gözükara 51 yaşında

Çetin Gözükara 51 yaşında
banner43
Merhum Üsküdar Ali ve merhume Eşe Gözükara ailesinin oğlu, merhum Kazım, merhum Tebernuş Gözükara kardeşlerin kardeşi, Eşem Gözükara’nın babası, çarşı esnaflarından Mustafa Özcan’ın kayınbabası, çarşı esnaflarından Abdulsamet Demir’in dayısı Çetin Gözükara vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakiben Eldelek Mahallesi’nde namazı kılınarak Eldelek Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.

Not: Taziyeler telefon ile kabul edilecektir.

Taziye için telefonlar:

Damadı Mustafa Özcan 0 546 956 76 46

Yeğeni Abdulsamet: 0 542 571 45 32

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.