Çetin Gözükara 51 yaşında

Merhum Üsküdar Ali ve merhume Eşe Gözükara ailesinin oğlu, merhum Kazım, merhum Tebernuş Gözükara kardeşlerin kardeşi, Eşem Gözükara’nın babası, çarşı esnaflarından Mustafa Özcan’ın kayınbabası, çarşı esnaflarından Abdulsamet Demir’in dayısı Çetin Gözükara vefat etmiştir.
Cenazesi ikindi namazına müteakiben Eldelek Mahallesi’nde namazı kılınarak Eldelek Mahalle Mezarlığına defnedilecektir.
Not: Taziyeler telefon ile kabul edilecektir.
Taziye için telefonlar:
Damadı Mustafa Özcan 0 546 956 76 46
Yeğeni Abdulsamet: 0 542 571 45 32