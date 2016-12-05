Cennet Kılınç 84 yaşında

Afşin Alemdar mahallesinden İbrahim Kılınç’ın eşi, Ömer - Gevher Gündoğan ailesinin kızı, Zülfü Çiçek, Sebaha Salvavcı, Gülsüm Murat, Safinaz Bozkurt, Menderes Kılınç ve merhume Sunay Kılınç kardeşlerin annesi, Muammer Çiçek, Mükremin Murat, Aslan Bozkurt ve Erol Salvavcı bacanakların kayınvalidesi, Cennet Kılınç; 05/12/2016 günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
Oğlu Zülfü Çiçek; 0 544 839 75 10,
Torunu Hikmet Çiçek; 0 535 343 22 60.
Merhume'ye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya