Cengizhan Firik 41 yaşında

Alembey Mahallesi’nden Mehmet ve Menekşe Firik ailesinin oğlu, öğretmen Mukaddes Firik’in eşi, Mehmet Emre’nin babası, Av. Neslihan Firik ve Doktor Fatma Firik kardeşlerin kardeşi Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik vefat etmiştir. Cenazesi 28 Nisan Salı günü öğlen namazına müteakip Hocazade Cami’inde cenaze namazı kılınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0506 903 4473 babası Mehmet
0505 717 1923 eşi Mukaddes
0505 294 8596 kardeşi Neslihan
0505 385 9774 kardeşi Fatma.