Cengiz Tekeş 49 yaşında

Güneşli mahallesinden Tekeş ve Karcılar kabilesinden Ebubekir ve Fadime Tekeş ailesinin oğlu, Diyanet İşleri Vakıf Müdürü H. İsmail Palakoğlu’nun eniştesi, merhum Hacı ve Hasan Tekeş kardeşlerin kardeşi, Hacer Tekeş’in eşi, Fatma Zehra, Kübra, Ebubekir ve Nihal Tekeş kardeşlerin babası, Izgın eski Belediye Başkanı Ahmet, esnaf Hulusi Aslan, Mehmet Aydoğan, Ali Fergan, Fahri Karcıoğlu, emekli polis memurları, Reşit Güleç ve Hamit Çolakoğlu’nun kayınbiraderi, Darende’den Hamidettin Ateş Efendi’nin bacanağı, Kahramanmaraş ve İlçeleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Tekeş, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi ikindi namazına müteakip Elbistan Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi, Paşalık Caddesinde ağabeyi Hasan Tekeş’in hanesinde okunacaktır.