Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cengiz Saraç 51 yaşında

Merhum Kamber Yusuf Saraç ve Münevver Saraç ailesinin oğlu

Bu haber kez okundu.

Cengiz Saraç 51 yaşında

Merhum Kamber Yusuf Saraç ve Münevver Saraç ailesinin oğlu, merhum Hacı Ahmet Şahin ve Rabia Şahin ailesinin damadı, Leman Saraç’ın eşi, Yusufcan ve Furkan Saraç kardeşlerin babası, merhum Mustafa Saraç, Emine, Saadet ve Ayten kardeşlerin kardeşi, Cuma Erler, Bahadır Danacı ve belediyede memur Mehmet Dogan’ın kayınbiraderi, merhum Mekser Saraç, Teber Saraç, Yemliha Saraç, Ali Çelenk, Fethi Çelenk ve Cahit Çelenk’in yeğenleri, Ömer, Mamet, Hikmet ve Durmuş Şahin kardeşlerin eniştesi, bankadan emekli Ruşen Kul, Terzi Hilmi Kul,  Şeker Fab. emekli Rahmi Kul, Terzi Fehmi Kul ve öğretmen Mehmet Kul’un dayı oğlu, çarşı esnaflarından Köşker Cengiz Saraç, vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra ulu Camiinde kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi AKEDAŞ arkasında okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 544 664 52 41 oğlu Yusufcan, 0 506 470 46 71 yeğeni Yusuf.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa Aytekin 2 ay önce

İYİ KOMŞU GÜZEL İNSAN KABRİN NUR MEKANIN CENNET OLSUN....

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
m.s. özkara 2 ay önce

Allah rahmet eylesin. güzel insan.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Obalı 2 ay önce

Hakkın rahmetine kavuşan Elbistan'ın sevilen simalarından Cengiz abime yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diler mekanı cennet olsun. Başınız sağ-olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zeki Kaya 2 ay önce

Değerli arkadaşım Cengiz'in ölüm haberi ile büyük üzüntü içerisinde bulunmaktayım. Arkadaşıma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM CENĞİZ SARAÇ USTAMA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI[ CENNET OLSUN]

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
lokantacı kadir akdaş ankara 2 ay önce

merhum cengiz kardeşimize yüce Allahtan rahmet ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
rahmi doğan 2 ay önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
EKREM POLAT ( Londra ) 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin mekani cennet olsun, iyi efendi zararsiz insandi.
Keskem herkes azicik boyle olsa, belkide huzurlu dunya olurdu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar

banner27

banner29