Cengiz Saraç 51 yaşında

Merhum Kamber Yusuf Saraç ve Münevver Saraç ailesinin oğlu, merhum Hacı Ahmet Şahin ve Rabia Şahin ailesinin damadı, Leman Saraç’ın eşi, Yusufcan ve Furkan Saraç kardeşlerin babası, merhum Mustafa Saraç, Emine, Saadet ve Ayten kardeşlerin kardeşi, Cuma Erler, Bahadır Danacı ve belediyede memur Mehmet Dogan’ın kayınbiraderi, merhum Mekser Saraç, Teber Saraç, Yemliha Saraç, Ali Çelenk, Fethi Çelenk ve Cahit Çelenk’in yeğenleri, Ömer, Mamet, Hikmet ve Durmuş Şahin kardeşlerin eniştesi, bankadan emekli Ruşen Kul, Terzi Hilmi Kul, Şeker Fab. emekli Rahmi Kul, Terzi Fehmi Kul ve öğretmen Mehmet Kul’un dayı oğlu, çarşı esnaflarından Köşker Cengiz Saraç, vefat etmiştir.

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra ulu Camiinde kaldırılarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güneşli Mahallesi AKEDAŞ arkasında okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 544 664 52 41 oğlu Yusufcan, 0 506 470 46 71 yeğeni Yusuf.