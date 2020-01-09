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Cemil Özkara

Cemil Özkara

Cemil Özkara
 

Kızılcaoba Mahallesinden Gıcılar kabilesinden merhum Mevlüt ve Meryem Özkara ailesinin oğlu, Ömer ve Şükriye Yeleğen’in damadı, Pakize Özkara’nın eşi, merhum Sabri, Fadime Alkaya, Durdu, merhum Ali ve Ahmet Özkara’nın kardeşi, Mevlüt, Kerim, Nilüfer, Keriman, Esvet kardşlerin babaları, İbrahim Kılınç, Mehmet Alkaya’nın kayınbabaları, Şükrü Yeleğen, Osman Topsakal, Süleyman Tuğcu’nun bacanakları, çarşı esnaflarından Cemil Özkara vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak, Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i İstiklal İlkokulu yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 542 415 10 90 oğlu Mevlüt,

0 542 274 80 70 oğlu Kerim


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Hamza ve gönülTopsakal 7 saat önce

Merhum cemil abimize Allahdan rahmet eşi pakize ablaya evlatlarına kardeşi durdu abimize bacanaklarına yeğenlerine kızılca obaya ve sevenlerine baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

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Yılmaz Dumlupınar/SAMSUN 7 saat önce

Cemil Abimin vefatını gazeteden öğrendim. ALLAH ım rahmet eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Gariban dostu gönlü güzel çok iyi bir dost ve arkadaşdı. Şehir dışında olduğumdan cenazeye katılamıyorum. Tüm Özkara ailesinin ve hepimizin başı sağolsun. Yılmaz Dumlupınar/SAMSUN

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Ahmet DOĞAN / SAMSUN 6 saat önce

Cemil amcaya Allahtan rahmet başta evlatları olmak üzere ,tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hikmet Erman. Ankara 6 saat önce

Mahallemizin değerli büyüğü Cemil abi'nin ölümünü teessürle öğrenmiş bulunmaktayım, merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim, mekanı cennet kabri nur dolsun nur içinde yatsın...

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Şekerci Mehmet ve şaban 6 saat önce

Yüceler yücesi Allah cc gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın iyi insandı

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Hacı Durdu CEHİZ 9 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Ali GÖZÜKARA 9 saat önce

ALLAH cc RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Mevlüt ÇANAK 9 saat önce

ALLAH rahmet eylesin.Kalanların başı sağolsun!

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