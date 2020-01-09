Kızılcaoba Mahallesinden Gıcılar kabilesinden merhum Mevlüt ve Meryem Özkara ailesinin oğlu, Ömer ve Şükriye Yeleğen’in damadı, Pakize Özkara’nın eşi, merhum Sabri, Fadime Alkaya, Durdu, merhum Ali ve Ahmet Özkara’nın kardeşi, Mevlüt, Kerim, Nilüfer, Keriman, Esvet kardşlerin babaları, İbrahim Kılınç, Mehmet Alkaya’nın kayınbabaları, Şükrü Yeleğen, Osman Topsakal, Süleyman Tuğcu’nun bacanakları, çarşı esnaflarından Cemil Özkara vefat etmiştir.
Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak, Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i İstiklal İlkokulu yanı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 542 415 10 90 oğlu Mevlüt,
0 542 274 80 70 oğlu Kerim
Merhum cemil abimize Allahdan rahmet eşi pakize ablaya evlatlarına kardeşi durdu abimize bacanaklarına yeğenlerine kızılca obaya ve sevenlerine baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah