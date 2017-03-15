Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cemil Karpınar 62 yaşında

İğde Mahallesi'nden merhum İsmail ve merhume Durdu Karpınar ailesinin oğlu,

Bu haber kez okundu.

Cemil Karpınar 62 yaşında

İğde Mahallesi'nden merhum İsmail ve merhume Durdu Karpınar ailesinin oğlu, Hacı Durmuş, Mehmet Ali, Mustafa, Doğan, Sermest Karpınar, Ayşe ve Şerife kardeşlerin kardeşi, Recep, Ragıp, Vahit, Hasan, Ahmet, Ayşe, Derya ve Müzeyyen kardeşlerin babası, Cengiz Aygün, Levent Aydın ve Abdullah Levent bacanakların kayınbabası, Cemil Karpınar, vefat etmiştir.

Cenazesi bugün öğle namazına müteakip İğde Mahallesi Merkez Camii'nden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı İğde Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 541 566 06 46 oğlu Hasan,

0 542 388 03 90 kardeşi Mehmet Ali,

0 542 234 52 79 kardeşi Mustafa.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58