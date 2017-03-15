Cemil Karpınar 62 yaşında

İğde Mahallesi'nden merhum İsmail ve merhume Durdu Karpınar ailesinin oğlu, Hacı Durmuş, Mehmet Ali, Mustafa, Doğan, Sermest Karpınar, Ayşe ve Şerife kardeşlerin kardeşi, Recep, Ragıp, Vahit, Hasan, Ahmet, Ayşe, Derya ve Müzeyyen kardeşlerin babası, Cengiz Aygün, Levent Aydın ve Abdullah Levent bacanakların kayınbabası, Cemil Karpınar, vefat etmiştir.
Cenazesi bugün öğle namazına müteakip İğde Mahallesi Merkez Camii'nden alınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an’ı İğde Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 541 566 06 46 oğlu Hasan,
0 542 388 03 90 kardeşi Mehmet Ali,
0 542 234 52 79 kardeşi Mustafa.