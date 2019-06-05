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Cemil Demirci 63 yaşında

Cemil Demirci 63 yaşında

Cemil Demirci 63 yaşında
 

Abdikler kabilesinden merhum Abdullah ve Emiş Demirci ailesinin oğlu, Suna Demirci’nin eşi, merhum Fahri, Nurettin, Sariye, Neziha, Hacer ve maliye personeli Ali Demirci’nin kardeşi, Abdullah, Aykut ve Ayşegül kardeşlerin babası, merhum Memduh Alp, Necmi Demirci ve zahire pazarı esnafı Kerim Kaymak’ın kayınbiraderi Cemil Demirci vefat etmiştir. Cenazesi, 6 Haziran 2019 Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Cami’inde cenaze namazı kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Maahllesi yeni adliye karşısı Güney Kent’teki hanelerinde okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

 

0541 557 4600 oğlu Abdullah.


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