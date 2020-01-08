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Cemil Demir 88 yaşında

Cemil Demir 88 yaşında

Cemil Demir 88 yaşında

Geçit Mahallesinden Mulla Hüseyin ve Hatice Demir ailesinin oğlu, merhume Ümmühani Demir’in eşi, Cuma Demir, Hüseyin Demir, Fadime, Ayşe Özer ve Hatice Muslu kardeşlerin babaları, merhume Döne Yüce, Hamit Demir, Şaban Demir ve Gülkız Özer kardeşlerin ağabeyi, eski Söğütlü Belediye Başkanı Ramazan Yüce’nin dayıları, TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu Müdürü Musa Demir’n amcaları, Cemil Demir vefat etmiştir.

Cenazesi 9 Ocak Perşembe günü öğle namazına müteakip Geçit Mahallesinde kılınarak defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Yeşilyurt Mahallesi Zeybek Sokak (site kavşağı civarı) oğlu Cuma Demir’in hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 534 612 12 46 oğlu Hüseyin,

0 530 443 11 01 oğlu Cuma.


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Yılmaz kalkan 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Erdal 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet sevenlerinin basi sagolsun

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Ali Akarsu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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T. özkara 8 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN cocukları ve sevenlerin başı sagolsun

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HÜSEYİN ÖNAT 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 7 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hamdi olgun 7 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Sabit Yinanç 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun

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