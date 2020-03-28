Celal Öner 64 yaşında,

Afşin Alimpınar Mahallesinden olup Afşinbey Mahallesinde ikamet eden, Hüseyin ve Şerife Öner ailesinin oğlu, Abdullah Gökkaya'nın damadı, Ahmet, Duran, Zöhre, Emiş, Hatice ve Dönüş kardeşlerin kardeşi, Elbistan Adliyesinde görevli Denetimli Serbestlik Memuru Hacı Hüseyin Öner, Elbistan’da Esnaflık yapan Ahmet Öner, Asiye ve Şenay, babaları, AEL'den emekli Ahmet Darendeli'nin eniştesi, Afşin Esnaflarından Hamit Karakoç ve Emekli Polis Ali Sağnak'ın Kayınpederi, 10 torun dedesi Emekli Taksici Celal ÖNER 25.03.2020 günü vefat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmuştur.

Taziye için telefonlar

0 544 511 53 51 Ahmet Öner oğlu

0 543 605 0468 Hacı Hüseyin Öner oğlu