Ağlıca mahallesinden Mevlüt ve İsmihan Köse ailesinin oğlu, Dirgen Ali, Mehmet ve Necip Köse kardeşlerin kardeşi, Mevlüt, Halit, Şeref ve Mehmet Köse, Sariye Yücel, Yurdagül Rutbil Sebiha ve Ayşe kardeşlerin babası, 25 torun dedesi Celal Köse vefat etmiştir.Kur'an -ı Kerim'i Kızılcaoba mahallesi mohaç sokak kendi hanesinde okunacaktır.Taziye telefonu Oğlu Mevlüt 05447896702 Oğlu Şeref 05462094366 Oğlu Halit +905376944919
Celal Köse 79 yaşında
13 Eylül 2020 Pazar 10:52
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
39.5B Beğeni
96 Takipçi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:44
|06:06
|12:33
|16:05
|18:51
|20:07
Son Yorumlar
- Desene 3 kg domatesi 900 TL ye aldılar
- Kedi sebzemi ve meyvamı satmak ve yetiştirmet...
- Bizim milleti ceza paklar uygulama sık...
- Allah rahmet eylesin ailesine başsağlığı...
- Emmoğlu ve eşi ALLAH rahmet eylesin iyi...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN...
- Cennetim benim sevgili BABannem Gelemedim...
- pazara lahana gelmiş alayımda bir sarma...
- her maskesiz olana ceza yazmadınız içinden...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun...
- Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.