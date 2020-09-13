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Celal Köse 79 yaşında

Celal Köse 79 yaşında
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Ağlıca mahallesinden Mevlüt ve İsmihan Köse ailesinin oğlu, Dirgen Ali, Mehmet ve Necip Köse kardeşlerin kardeşi, Mevlüt, Halit, Şeref ve Mehmet Köse, Sariye Yücel, Yurdagül Rutbil Sebiha ve Ayşe kardeşlerin babası, 25 torun dedesi Celal Köse vefat etmiştir.Kur'an -ı Kerim'i  Kızılcaoba mahallesi mohaç sokak kendi hanesinde okunacaktır.Taziye telefonu          Oğlu Mevlüt 05447896702 Oğlu Şeref 05462094366 Oğlu Halit +905376944919

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