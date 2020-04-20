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Celal Kılıç 72 yaşında

Celal Kılıç 72 yaşında
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Elbistan/Kabaktepe köyünden Ortaoymak obasından Süleyman-Yeter ailesinin oğlu, Ayşe Kılıç’ ın eşi, Dr. İsmail Kılıç, Rüstem, Bünyamin, Kazım, Mehmet, Pâkize Türk, Menekşe Ertuğrul, Döne Kılıç, Üsküdar, Elif, Aynur, Atiye, Fadime, Nurtane kardeşlerin ağabeyi, Davut, Uğur, Münire, Said, Tuğba, Ahmet Hüsrev, Mehmet Fatih, Mahmut Cihad kardeşlerinin babaları, Bahittin ve Hakan’ ın kayınpederi; Celal Kılıç geçirmiş olduğu kalp ameliyatı sonrası tedavi gördüğü K.Maraş’ da 20 Nisan 2020 günü Rahmetli olmuştur.
Cenazesi; aynı gün saat 13.30’ da Gariplik Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim’i; Güneşli mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar:
0 542 417 00 75 oğlu Davut,
0 505 660 72 00 oğlu Uğur,
0 505 524 69 00 oğlu Said,
0 541 818 38 58 oğlu Ahmet,
0 543 849 81 86 oğlu Mehmet,
0 545 441 06 46 oğlu Mahmut


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Celal Kılıç 72 Yaşında
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Yılmaz kalkan 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Diş Tbb Faruk Özsolak/ Ankara 5 saat önce

Celal ağbeye Allah tan Rahmet Tüm Eş dost ve akrabalarına baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Abdullah 5 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.

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Bekir YILMAZ 4 saat önce

“İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raci'un “ Allah (cc) Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun.Başınız sağ olsun...

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Hikmet Türkmen 4 saat önce

Allah rahmet etsin.Sevenleri ve tüm yakınlarının başı sağolsun.

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HÜSEYİN ÖNAT 2 saat önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Rahmi Güllü 2 saat önce

Celal Abiye Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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