Celal Kılıç 72 yaşında

Elbistan/Kabaktepe köyünden Ortaoymak obasından Süleyman-Yeter ailesinin oğlu, Ayşe Kılıç’ ın eşi, Dr. İsmail Kılıç, Rüstem, Bünyamin, Kazım, Mehmet, Pâkize Türk, Menekşe Ertuğrul, Döne Kılıç, Üsküdar, Elif, Aynur, Atiye, Fadime, Nurtane kardeşlerin ağabeyi, Davut, Uğur, Münire, Said, Tuğba, Ahmet Hüsrev, Mehmet Fatih, Mahmut Cihad kardeşlerinin babaları, Bahittin ve Hakan’ ın kayınpederi; Celal Kılıç geçirmiş olduğu kalp ameliyatı sonrası tedavi gördüğü K.Maraş’ da 20 Nisan 2020 günü Rahmetli olmuştur.

Cenazesi; aynı gün saat 13.30’ da Gariplik Camiinde kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim’i; Güneşli mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 542 417 00 75 oğlu Davut,

0 505 660 72 00 oğlu Uğur,

0 505 524 69 00 oğlu Said,

0 541 818 38 58 oğlu Ahmet,

0 543 849 81 86 oğlu Mehmet,

0 545 441 06 46 oğlu Mahmut



