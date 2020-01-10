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Celal Keçebir 79 yaşında

Celal Keçebir 79 yaşında

Celal Keçebir 79 yaşında

Merhum Cuma ve Ümmühani Keçebir’in oğlu, merhum Tayyip ve Pakize Çeliksert’in damadı, Günay Keçebir’in eşi, merhum Sefa Keçebir, Mehmet Emin Keçebir, merhume Nazlı Pişkin ve Güler Gözüdeli’nin kardeşleri, merhum Şıhhamit Keçebir, Metin Keçebir, Cuma Keçebir ve Nilgün Gönen’in babaları Celal Keçebir vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Ocak 2020 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ulu Camide kılınacak namazın ardında Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerimi TOKİ Cami karşısı Kardelen Apartmanında kendi hanesinde okunacaktır.


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oktay vural 10 saat önce

Allah rahmet eylesin iyi adamdı.

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Berçenekli Ali 10 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim. Mekanın cennet olsun güzel insan

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Sait anteplioglu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Bilal sönmez 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Aydemir ÜNLÜ ( Denizli ) 10 saat önce

Vefat eden saygıdeğer dostumuza AIIah kendi katından sonsuz rahmetini ihsan etsin. Onu cennetine buyur edip geride kaIanlarına ve sevdikIerine de boI boI sabırlar versin.

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Ali Akarsu 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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AHMET ÇÜRÜK 10 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Yılmaz dumlupınar ve ailesi 10 saat önce

Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah yakınlarının başı sağolsun.

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