Celal Keçebir 79 yaşında

Merhum Cuma ve Ümmühani Keçebir’in oğlu, merhum Tayyip ve Pakize Çeliksert’in damadı, Günay Keçebir’in eşi, merhum Sefa Keçebir, Mehmet Emin Keçebir, merhume Nazlı Pişkin ve Güler Gözüdeli’nin kardeşleri, merhum Şıhhamit Keçebir, Metin Keçebir, Cuma Keçebir ve Nilgün Gönen’in babaları Celal Keçebir vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Ocak 2020 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ulu Camide kılınacak namazın ardında Gariplik Mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerimi TOKİ Cami karşısı Kardelen Apartmanında kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin iyi adamdı.