Celal Kaya 70 yaşında

Aslen Fakıoğlu köyünden olup Elbistan'da ikamet eden Alo ve Fatma Kaya ailesinin oğlu, merhum Bayram Kaya, Feyzi, Selvinaz, Hasan, Hamit,Ramazan, Zübeyde ve Mevlüt Kaya kardeslerinin abisi, Hikmet ve Hüseyin Kozanoğlu'nun enistesi, Alparslan, Hilal ve Zülal kardeslerin babası, sevgi Kaya'nın eşi, EÜAŞ tan emekli Celal Kaya geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu vefat etmistir. Cenazesi 03.Eylül 2020 Perşembe öğlen namazina mütakiben tepebaşı yeni camiinden kılınarak tepebaşı mezarlığina defnedilecektir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.

Adres: Kızılcaoba mah. Veysel karani cad.cezaevi mevkii Kare konutları.

Taziye için telefonlar:

Hamit Kaya

0 544 820 64 70

Ramazan Kaya

0 538 552 87 79

Mevlut Kaya

0 542 235 92 68

Alparslan Kaya

0 542 503 60 55