Celal Böke 69 yaşında





Afşin Kabaağaç mahallesinden Durmuş ve Münevver Böke ailesinin oğlu, Geylani, Emin, Zeki, Zeliha ve Sabiye Böke kardeşlerin Kardeşi, İmral, Hacer, Songül ve Emine Böke kardeşlerin babası, Celal Böke 22 Mayıs 2020 Cuma günü vefat etmiştir.Kuran'ı kendi hanesinde okunmaktadır. Taziye için telefonlar:Kardeşi Zeki BÖKE 0 536 894 6241Kardeşi Emin BÖKE 0 530 346 52 36Yeğeni İsmail BÖKE 0 541 668 50 17