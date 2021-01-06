banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Cebrail Şahin 47 yaşında,

Cebrail Şahin 47 yaşında,
banner43

Aslen Ekinözü Türkeli mahallesinden merhum Arif ve Raziye Şahin ailesinin oğlu, Cuma Akdemir'in damadı, Bayram, Menderes, Ahmet, Mehmet, Hacer, Müzeyyen, Şadiye ve Ayşe Şahin kardeşlerin kardeşi, Onur, Sefa ve Esra Şahin kardeşlerin babası, AKSA-PEN işletmecisi Cebrail Şahin beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 06/01/2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Taziye kendi hanesindedir.

Taziye için telefonlar :

0 542 651 07 74 abisi Bayram Şahin

0 532 503 72 95 kardeşi Menderes Şahin

0 542 642 78 15 amcaoğlu Abdurrahim Şahin

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Cebrail Şahin 47 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.