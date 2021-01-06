Cebrail Şahin 47 yaşında,

Aslen Ekinözü Türkeli mahallesinden merhum Arif ve Raziye Şahin ailesinin oğlu, Cuma Akdemir'in damadı, Bayram, Menderes, Ahmet, Mehmet, Hacer, Müzeyyen, Şadiye ve Ayşe Şahin kardeşlerin kardeşi, Onur, Sefa ve Esra Şahin kardeşlerin babası, AKSA-PEN işletmecisi Cebrail Şahin beyin kanaması sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 06/01/2021 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar :
0 542 651 07 74 abisi Bayram Şahin
0 532 503 72 95 kardeşi Menderes Şahin
0 542 642 78 15 amcaoğlu Abdurrahim Şahin