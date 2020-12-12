Cenazesi 13 Aralık 2020 Pazar tarihinde öğle namazına müteakip Gariplik Camii’nde kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için

Oğlu Akif Yekta: 05342528676. KardeşiÇetin Yekta: 05424224516

Kardeşi Aydın Yekta: 05363284837

Yeğeni Ömer Yekta: 05419418101

Kayınbiraderi Yusuf Yeniçeri: 05056715446

Kayınbiraderi Ahmet Yeniçeri: 05358508173

Bacanağı Ahmet Kurnaz: 05322351064.

Kızılcaoba mahallesinden Yektalar kabilesinden merhum Selahattin ve merhume Fahriye Yekta’nın oğlu, merhum Baki ve Neriman Yeniçeri’nın damadı, Merhum Sabri Yektanın kardeşi, Çetin Yekta, Aydın Yekta, Hatice Yapıcı ve Ayla Günal kardeşlerin abisi,Ahmet ve Yusuf Yeniçerinin eniştesi, Av.Ahmet Kurnazın bacanağı,İnci Yektanın eşi, Merhume Fahriye, Merhume Hilal Yekta ve Akif Yekta kardeşlerin babası sanayi esnaflarından Cazip Yekta vefat etmiştir.