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Cazip Yekta

Cazip Yekta
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 Kızılcaoba mahallesinden Yektalar kabilesinden merhum Selahattin ve merhume Fahriye Yekta’nın oğlu, merhum Baki ve Neriman Yeniçeri’nın damadı, Merhum Sabri Yektanın kardeşi, Çetin Yekta, Aydın Yekta, Hatice Yapıcı ve Ayla Günal kardeşlerin abisi,Ahmet ve Yusuf Yeniçerinin eniştesi, Av.Ahmet Kurnazın bacanağı,İnci Yektanın eşi, Merhume Fahriye, Merhume Hilal Yekta ve Akif Yekta kardeşlerin babası sanayi esnaflarından Cazip Yekta vefat etmiştir. 
Cenazesi 13 Aralık 2020 Pazar tarihinde öğle namazına müteakip Gariplik Camii’nde kılınarak, Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için 
Oğlu Akif Yekta: 05342528676.                                  KardeşiÇetin Yekta: 05424224516
Kardeşi Aydın Yekta: 05363284837
Yeğeni Ömer Yekta: 05419418101
Kayınbiraderi Yusuf Yeniçeri: 05056715446
Kayınbiraderi Ahmet Yeniçeri: 05358508173
Bacanağı Ahmet Kurnaz: 05322351064.                  

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