banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Canlı hayvan satıcısı, bakıcı ve nakliyeci eğitimi verilecek

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, nakliyeci, sürücü, bakıcı ve canlı hayvan satıcısı eğitimi kursu ve sınavı yapılacak.

Canlı hayvan satıcısı, bakıcı ve nakliyeci eğitimi verilecek
banner143

Konu hakkında açıklama yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Nuri Günen, başvuruların, istenilen belgelerle birlikte 5 Kasım günü mesai bitimine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılacağını söyledi.

Günen, “Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce, 6 Kasım 2019 tarihinde nakliyeci, sürücü, bakıcı ve canlı hayvan satıcısı eğitimi kursu ve sınavı yapılacaktır. Başvurular, istenilen belgelerle birlikte 5 Kasım 2019 tarihine kadar Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaat edenler, 6 Kasım günü saat 09.00’da Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim kurslarına ve sınavlara katılmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir” dedi.

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.