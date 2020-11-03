Çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun süredir de çeşitli illerdeki inşaat projelerinde çalışan 42 yaşındaki Ümit Ata’yı ecel Antalya’da yakaladı. Antalya’da süren bir inşaatta montaj ustalığı yapan Ata, dengesini kaybederek zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ata’nın cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından baba ocağı Küçük Tatlar Mahallesi’ne getirilerek defnedileceği bildirildi.