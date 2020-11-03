Ata’nın cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından baba ocağı Küçük Tatlar Mahallesi’ne getirilerek defnedileceği bildirildi.
Çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Çalışmak için gittiği Antalya’da yüksekten düşen 42 yaşındaki Afşinli işçi, hayatını kaybetti.
03 Kasım 2020 Salı 09:23
Edinilen bilgi ve iddialara göre, Afşin ilçesine bağlı Küçük Tatlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun süredir de çeşitli illerdeki inşaat projelerinde çalışan 42 yaşındaki Ümit Ata’yı ecel Antalya’da yakaladı. Antalya’da süren bir inşaatta montaj ustalığı yapan Ata, dengesini kaybederek zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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ALİ KAYIRAN -6597 saniye önce
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun aile yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun