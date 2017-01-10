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Cafer Sümbül 89 yaşında

Söğütlü (Anbarcık) mahallesinden Cuma ve Fadime Sümbül ailesinin oğlu,

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Cafer Sümbül 89 yaşında

Söğütlü (Anbarcık) mahallesinden Cuma ve Fadime Sümbül ailesinin oğlu, Mevlüt Işık'ın damadı,  ve Fatih ile Fadime, Leyla, Hamiyet ve Sebiha  kardeşlerin babası, Paşa Sarı, Salih Bakır, Hasan Gümüş ve Bektaş Ayyıldız böbrek yetmezliği hastalığına yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 10 Ocak 2017 Salı günü Söğütlü Camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Söğütlü mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0 344 422 221 10 42 ev,

0 536 691 62 62 yeğeni Muhiddin Sümbül,

0 545 905 88 18 yeğeni Halit Sümbül.

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