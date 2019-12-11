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Cafer Darendeli

Cafer Darendeli

Cafer Darendeli
 

Merhum Ali ve merhume Zekiye Darendeli ailesinin oğlu, merhum şoför Mustafa ve tamirci Erol Darendeli kardeşlerin kardeşi, Hacı Memet, Feyzi, Emel Kara, Serpil Göçmüş ve veciha Alaca kardeşlerin babaları, İsmail Kara, Mehmet Göçmüş ve Mustafa Alaca’nın kayınbabaları, Zeki Darendeli, Ali Darendeli ve Köksal Darendeli’nin amcaları, Cafer Darendeli vefat etmiştir.

Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an’ı ve taziyesi Yeşilyurt Mahallesi Vatan Caddesi Nida Apartmanı Somuncu Baba Camii yanında okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 542 526 73 16 Hacı Memet


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