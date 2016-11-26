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Burhan Ertuğrul 78 yaşında

Soysallı Kebeli mezrasından olup Karaelbistan mezrasında ikamet eden Mehmet-Sultan Ertuğrul ailesinin oğlu,

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Burhan Ertuğrul 78 yaşında

Soysallı Kebeli mezrasından olup Karaelbistan mezrasında ikamet eden Mehmet-Sultan Ertuğrul ailesinin oğlu,  Süleyman Alkaya'nın damadı, Belediye personeli İsmail, Tirabi, Mirat, Nedim, Musa ile Yüksel ve Ayşe Ertuğrul kardeşlerin babası, Ali Koca ve Veli Koca'nın kayınbabası, Burhan Ertuğrul, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan mahallesi Prestij Düğün Salonu karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 546 588 48 10 oğlu İsmail, 0 544360 45 17 oğlu Murat, 0 544 477 27 02 yeğeni Necip.

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mevlüt akın 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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MUSTAFA ER 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun

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Sait anteplioglu 4 hafta önce

Ruhu sad mekani cennet olsun güzel insanin

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fatih kurt 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin.kasabamizin sakinlerindendi.

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Ecz. Saadettin Demircioğlu - İST. 4 hafta önce

Sevgili burhan amcamızın mekanı cennet olsun. Bu dünyada göremediği güzellikleri Allah cennetinde yaşatsın. Bütün köyümüzün ve yakınlarının başı sağ olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-sakarya

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Hacı bekir cengizler 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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GAZİ KILIÇ 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM.(KANDİL HAVALARDAN)

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