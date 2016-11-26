Burhan Ertuğrul 78 yaşında

Soysallı Kebeli mezrasından olup Karaelbistan mezrasında ikamet eden Mehmet-Sultan Ertuğrul ailesinin oğlu, Süleyman Alkaya'nın damadı, Belediye personeli İsmail, Tirabi, Mirat, Nedim, Musa ile Yüksel ve Ayşe Ertuğrul kardeşlerin babası, Ali Koca ve Veli Koca'nın kayınbabası, Burhan Ertuğrul, 26 Kasım 2016 Cumartesi günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Karaelbistan mahallesi Prestij Düğün Salonu karşısında kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 546 588 48 10 oğlu İsmail, 0 544360 45 17 oğlu Murat, 0 544 477 27 02 yeğeni Necip.