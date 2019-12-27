Aslen Sivaslı olup Proma AVM’de çalışan Bünyamin Çınar vefat etmiştir. Cenazesi 28 Aralık Cumartesi günü Sivas’ta defnedilecektir.
Bünyamin Çınar
Bünyamin Çınar
27 Aralık 2019 Cuma 10:25
Aslen Sivaslı olup Proma AVM’de çalışan Bünyamin Çınar vefat etmiştir. Cenazesi 28 Aralık Cumartesi günü Sivas’ta defnedilecektir.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.