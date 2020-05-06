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Bilal Özgen 57 yaşında

Bilal Özgen 57 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden merhum İdam Ahmet namı ile anılan Ahmet ve Nebiye Özgen ailesinin oğlu, Hacı Abdullah Özgen ve Efe Mehmet Ali'nin torunu, Ekinözü İlçesinden Tekaiden emekli merhum Muharrem Balıkçı'nın damadı,  Ahmet, Mustafa ve Kazım Özgen kardeşlerin babası, Abdulkadir Özgen ve Zübeyde Balıkçı'nın abisi, Hikmet, Assubay Ahmet, Hayrettin, Osman, Nimet ve Sadittin Efeoğlu kardeşlerin yeğeni, Abrurrahman, Halil, Ethem ve Mehmet Balıkçı Kardeşlerin eniştesi, Sami Kalmış, Alper Pişkin ve Zeki Hurman'ın Bacanağı, İdamoğlu Bilal namı ile anılan Bilal  Özgen,  Ekinözünde ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 07 Mayıs 2020 Perşembe günü Gariplik camiinde ögle namazına mütakip cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0545 346 45 06 oğlu Ahmet 
0535 254 67 69 oğlu Mustafa
0544 868 92 41 kaynı Halil
0542 732 96 93 Dayısı Osman 
0541 448 43 12 Dayısı Hayrettin

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