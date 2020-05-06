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Bilal Özgen 55 yaşında

Bilal Özgen 55 yaşında
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Kızılcaoba mahallesinden merhum İdam Ahmet namı ile anılan Ahmet ve Nebiye Özgen ailesinin oğlu, Hacı Abdullah Özgen ve Efe Mehmet Ali'nin torunu, Ekinözü İlçesinden Tekaiden emekli merhum Muharrem Balıkçı'nın damadı,  Ahmet, Mustafa ve Kazım Özgen kardeşlerin babası, Abdulkadir Özgen ve Zübeyde Balıkçı'nın abisi, Hikmet, Assubay Ahmet, Hayrettin, Osman, Nimet ve Sadittin Efeoğlu kardeşlerin yeğeni, Abrurrahman, Halil, Ethem ve Mehmet Balıkçı Kardeşlerin eniştesi, Sami Kalmış, Alper Pişkin ve Zeki Hurman'ın Bacanağı, Merhum Tayyar Özgen, Mehmet Özgen, Ömer Özgen, Fatih Özgen ve Mustafa Özgen kardeşlerin amcaoğlu, merhum Galip Özgen'in yegeni, Mehmet Özgen ve emekli Polis memuru Ali Özgen'in amcaoğlu ,İdamoğlu Bilal namı ile anılan Bilal  Özgen,  Ekinözünde ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 07 Mayıs 2020 Perşembe günü Gariplik camiinde ögle namazına mütakip cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0545 346 45 06 oğlu Ahmet 
0535 254 67 69 oğlu Mustafa
0544 868 92 41 kaynı Halil
0542 732 96 93 Dayısı Osman 
0541 448 43 12 Dayısı Hayrettin                     
0541 480 60 04 kardeşi Abdülkadir

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metin uzman 17 saat önce

ışık'lar içinde yat aynalı bilal özgen ve efe ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim.

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Hamza Topsakal 15 saat önce

İnnalillahi ve inna raciun kardeşim yakışmadı rabbim rahmetiyle yargılasın inşAllah eşine ahmedime mustafama kazım yeğenimize eşine doslarına senin sevdiklerine seni sevenlerin hepimizin başı sağolsun hakkım varsa helali hoş olsun

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Hikmet Erman. Ankara 15 saat önce

İdamoğlu Bilal hakk-a yürümüş, Rabbimiz rahmeti ve şanına layık şekilde muamele etsin... Kardeşim mekanın cennet kabrin nur dolsun,nurlar içinde yat, tüm aile efradına,dost ve akrabalarına sabırlar dilerim.

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Fahri kişif 15 saat önce

Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Hayat dolu bir insan bir anda gidiyor arkasına bakmadan.ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Rabbim gani gani rahmet eylesin kabri nurla dolsun

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Haluk Gücükoğlu 13 saat önce

Özgen ailesinin acı kaybı Bilal Özgen kardeşimizin böyle genç yaşta vefatından çok derin üzüntü duydum. Pınarbaşı sosyal tesislerinden tanıdığım Bilal Özgen kardeşimize bu son yolculuğunda Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına Ömer Özgen kardeşim nezdinde sabır ve metanetler dilerim. Mekanı cennet olur inşAllah.

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Ali Akarsu 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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İbrahim ketmen osmaniye 17 saat önce

Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun.Yakınlarına rabbim sabır versin.

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Yusuf vucut Antalya 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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