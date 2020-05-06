0541 480 60 04 kardeşi Abdülkadir
Bilal Özgen 55 yaşında
06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:56
0541 480 60 04 kardeşi Abdülkadir
İnnalillahi ve inna raciun kardeşim yakışmadı rabbim rahmetiyle yargılasın inşAllah eşine ahmedime mustafama kazım yeğenimize eşine doslarına senin sevdiklerine seni sevenlerin hepimizin başı sağolsun hakkım varsa helali hoş olsun
İdamoğlu Bilal hakk-a yürümüş, Rabbimiz rahmeti ve şanına layık şekilde muamele etsin... Kardeşim mekanın cennet kabrin nur dolsun,nurlar içinde yat, tüm aile efradına,dost ve akrabalarına sabırlar dilerim.
Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Hayat dolu bir insan bir anda gidiyor arkasına bakmadan.ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Rabbim gani gani rahmet eylesin kabri nurla dolsun
Özgen ailesinin acı kaybı Bilal Özgen kardeşimizin böyle genç yaşta vefatından çok derin üzüntü duydum. Pınarbaşı sosyal tesislerinden tanıdığım Bilal Özgen kardeşimize bu son yolculuğunda Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına Ömer Özgen kardeşim nezdinde sabır ve metanetler dilerim. Mekanı cennet olur inşAllah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun.Yakınlarına rabbim sabır versin.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
ışık'lar içinde yat aynalı bilal özgen ve efe ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim.