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Bilal Güven, 62 yaşında

Bilal Güven, 62 yaşında

Bilal Güven, 62 yaşında

Elbistan’a bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nden Ahmet Güven’in oğlu; Ahmet, Hüseyin, Mahmut, Zeynep, İsmail, Mustafa, Sultan, İbrahim, Serife ve Emine kardeşlerin ağabeyi; Murat, Emiş, Türkan, Fadime ve Mehmet kardeşlerin babası Bilal Güven vefat etmiştir. Cenazesi, 9 Haziran 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla Karahasanuşağı Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Hacı Esat Efendi Caddesi, Hocazade Camii yanındaki kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için irtibat
0543 334 8343

 


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İhsan yıldız. 7 saat önce

MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLERİM.MAKAMI CENNET OLSUN.

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