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Bilal Çimen

Bilal Çimen

Bilal Çimen
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 Eldelek mahallesinden İstanbul’da ikamet eden Hüseyin oğlu İş bankasından emekli  İjlal, İmral, Yunus, merhum Nevzat kardeşlerin ağabeyleri Bilal Çimen İstanbul’da geçirdiği ani kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi ikamet ettiği Halkalı’dan alınıp 11.03.2020 Çarşamba günü öğle namazına müteakip kayabaşı mezarlığında toprağa verilecektir.Taziye için telefonlar:0 545 384 89 55Kardeşi 0 532 255 21 88

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